СБУ Украины объявила в розыск Рамзана Кадырова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает. ТАСС.
На сайте украинского МВД сказано, что Кадыров разыскивается как «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования». Ему инкриминируют «ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий».
10 октября СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева и Марию Захарову. В базе данных МВД Украины сказано, что Медведев разыскивается за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
В связи с этим глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с уголовным преследованием СБУ Медведева.