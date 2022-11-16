Группа «Кино» выпустит новый альбом. В него войдут все записи за 10 лет

В пластинку войдут все студийные записи за прошедшие десять лет. Песни «Кино» вернутся в новом современном звучании. «Так должна звучать наша группа сегодня. И она звучит», — подчеркнули участники коллектива.
Название грядущего альбома пока не раскрывается. Точная дата релиза также неизвестна. Камерная презентация проекта состоится 24 декабря в «Севкабеле» в Петербурге.
Летом бренд «Юнион» выпустил новые деки для скейтбордов в коллаборации с группой «Кино». Коллекция была посвящена сразу двум юбилеям: 40-летию коллектива и 60-летию со дня рождения Виктора Цоя.
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