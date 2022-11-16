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Группа «Кино» выпустит новый альбом. В него войдут все записи за 10 лет
Дарья Мельникова
Сегодня в 22:45

Рок-группа «Кино» выпустит новый альбом. Об коллектив рассказал на своей страничке во «ВКонтакте».

В пластинку войдут все студийные записи за прошедшие десять лет. Песни «Кино» вернутся в новом современном звучании. «Так должна звучать наша группа сегодня. И она звучит», — подчеркнули участники коллектива.

Название грядущего альбома пока не раскрывается. Точная дата релиза также неизвестна. Камерная презентация проекта состоится 24 декабря в «Севкабеле» в Петербурге.

Летом бренд «Юнион» выпустил новые деки для скейтбордов в коллаборации с группой «Кино». Коллекция была посвящена сразу двум юбилеям: 40-летию коллектива и 60-летию со дня рождения Виктора Цоя.

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Виктор Цой
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