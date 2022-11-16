Подростков из ЛНР и ДНР отправили в Чечню для «военно-патриотического воспитания»

200 «трудных» подростков из разных субъектов России, в том числе из ДНР и ЛНР, отправили в Чечню для проведения с ними работы по военно-патриотическому воспитанию. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.
Он написал, что эта мера включена в федеральную программу «Подростки России» при содействии Уполномоченного по правам ребенка при президенте. Организовывает пребывание детей в Чечне министр республики по нацполитике Ахмед Дудаев.
Кадыров оценил работу Дудаева «на отлично». Политик добавил, что для подростков подготовили насыщенную программу с посещением достопримечательностей, участием в спортивных мероприятиях, мастер-классах и встречах со спортсменами.
«Накануне они посетили Российский университет спецназа, где для них была проведена подробная экскурсия по учебному полигону и самому большому воздушному центру GOODSKY. Также, пользуясь превосходной возможностью, дети проверили свои физические способности на полосе препятствий», — заявил Кадыров.
Глава Чечни отметил, что дети «с большим интересом отнеслись к проводимой университетом работе и в целом к военному ремеслу». По мнению Кадырова, пребывание в Чечне поможет «переоценке интересов» подростков.