Подростков из ЛНР и ДНР отправили в Чечню для «военно-патриотического воспитания»

200 «трудных» подростков из разных субъектов России, в том числе из ДНР и ЛНР, отправили в Чечню для проведения с ними работы по военно-патриотическому воспитанию. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.