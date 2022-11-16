Патриарх Кирилл заявил, что ему закрыли въезд на территорию Евросоюза

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ему закрыли въезд в Евросоюз. Об этом он сообщил во время встречи с предстоятелем Ассирийской церкви Востока Мар Авой III, передал официальный сайт патриархии.
Патриарх назвал решение беспрецедентным и отметил, что такие меры не принимались даже во время холодной войны. По мнению Кирилла, запрет на въезд в ЕС связан с тем, что с ним боятся вступать в диалог.
«Они боятся этого, потому что правота на нашей стороне, а не на их. У них очень слабая позиция — вообще позиция изоляционизма всегда слаба. А мы открыты к общению и с теми, кто нас любит, и с теми, кто нас не любит», — сказал он.
Предстоятель РПЦ добавил, что на Генассамблее Всемирного совета церквей недавно президент Германии «пытался оказать давление на делегацию нашей Церкви». «Это беспрецедентное вмешательство светской власти в жизнь церковных организацией», — отметил патриарх.
Кирилл подчеркнул, что ассамблея «не согласилась с господином Штайнмайером». Тем не менее, Запад, как считает священнослужитель, предпринимает «значительные усилия, чтобы ограничить возможности нашей Церкви находиться в диалоге с западными церквями».