The Smashing Pumpkins выложили первую часть тройного альбома «Atum»

Первый трек с «ATUM» — «Beguiled» — группа представила еще в сентябре. Его в первом акте, однако, нет. Неизвестно также, в какой из готовящихся к выходу частей он появится, так как полный треклист держится в секрете. Вторая часть увидит свет 31 января 2023-го, третья — 21 апреля.