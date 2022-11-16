The Smashing Pumpkins выложили первую часть тройного альбома «Atum»

Американская альтернативная рок-группа The Smashing Pumpkins выпустила первую часть тройного альбома «ATUM». Ее можно послушать здесь.
Коллектив позиционирует проект как рок-оперу, поэтому части в данном случае — акты. Пластинка образует трилогию с полноформатниками «Mellon Collie and the Infinite Sadness» 1995 года и «Machina/The Machines of God» 2000-го.
Первый трек с «ATUM» — «Beguiled» — группа представила еще в сентябре. Его в первом акте, однако, нет. Неизвестно также, в какой из готовящихся к выходу частей он появится, так как полный треклист держится в секрете. Вторая часть увидит свет 31 января 2023-го, третья — 21 апреля.
Последний к текущему моменту альбом The Smashing Pumpkins «Cyr» был выпущен 27 ноября 2020 года. В мае 2021-го «Афиша Daily» составила гид по лонгплеям группы от худшего к лучшему.