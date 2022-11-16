Автомобиль актрисы Дениз Ричардс и ее мужа обстреляли в Лос-Анджелесе

Автомобиль актрисы Дениз Ричардс («И целого мира мало», «Звездный десант») и ее мужа обстреляли неизвестные в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило издание TMZ.
По его информации, инцидент произошел 15 ноября, когда Ричардс и ее супруг Аарон Файперс направлялись на съемочную площадку. Актриса находилась на пассажирском сиденье, в то время как ее муж был за рулем.
За супругами следовала машина, которой управлял раздраженный мужчина. Он, как рассказало издание, кричал что‑то из салона, из‑за чего Аарон решил пропустить его вперед. Однако за этим человеком ехал еще один агрессивный водитель.
Он выстрелил в автомобиль Файперса и Ричардс, попав в его заднюю часть со стороны водителя. Находящиеся в машине Аарон и Дениз не пострадали. Тем не менее инцидент вызвал у Ричардс сильный стресс.
По словам TMZ, на съемочную площадку актриса приехала в слезах. Несмотря на это, она осталась работать, а Аарон решил не покидать жену в этот день во время съемок. Коллеги Ричардс обратились в полицию, увидев пулевые отверстия в машине.
Обратно домой Ричардс и Файперс возвращались в сопровождении полицейского, который находился на съемочной площадке. Ричардс и Файперс пока никак не прокомментировали случившееся.