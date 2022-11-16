Вышел трейлер «Освобождения» с Уиллом Смитом в роли раба

Картина рассказывает об избитом почти до смерти рабе по имени Питер, который во время Гражданской войны в США решает сбежать с плантации в Луизиане и вступить в армию Союза.
Сюжет фильма основан на реальной истории раба по имени Гордон, рассказанной Уильямом Н.Коллажом в книге «Эмансипация». В 1863 году фотографии голой спины раба, побитой плетьми надсмотрщика, облетели весь мир. Это дало движению аболиционистов доказательство жестокости американского рабства.
В «Освобождении» снялись Уилл Смит, Бен Фостер, Чармейн Бингва, Гилберт Овуор, Мустафа Шакир, Стивен Огг, Грант Харви и другие актеры.
В качестве режиссера выступил Антуан Фукуа, известный по лентам «Тренировочный день», «Король Артур» и «Великий уравнитель». Коллаж занял кресло сценариста. Продюсерами стали Смит, а также Джон Мон, Джоуи МакФарланд, Тод Блэк.