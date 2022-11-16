Реклама
Новости
Спектакли Юрия Бутусова остаются в репертуаре Театра Вахтангова
Денис Ламехов
Сегодня в 19:45

Спектакли Юрия Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова после его увольнения с поста главного режиссера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

В расписании сохранят постановки «Пер Гюнт», «Король Лир» и «Бег». Ближайший показ первой запланирован на 19 ноября, второй — семью днями позднее.

Сегодня, 16 ноября, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок заявил в интервью RTVI, что между ним и Бутусовым не было конфликта, который мог бы сподвигнуть последнего к уходу из театра.

«Сначала он [Бутусов] поехал [за рубеж] почитать лекции студентам, потом взял отпуск за свой счет. А теперь отказался приехать на выпуск спектакля — вот и все», — сообщил Крок. Об увольнении режиссера стало известно накануне.

Пост главного режиссера Театра имени Вахтангова он занимал с сентября 2018 года. До этого, с 2011-го, он был главным режиссером и художественным руководителем петербургского Театра имени Ленсовета.

Бутусов — многократный лауреат премий «Золотая маска», «Золотой софит», «Хрустальная Турандот» и «Гвоздь сезона». Предлагаем перечитать архивное интервью с ним, которое взяла для «Афиши Daily» театральный критик Анастасия Паукер.

расскажите друзьям
люди
Юрий БутусовКирилл Крок
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»