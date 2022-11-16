Спектакли Юрия Бутусова остаются в репертуаре Театра Вахтангова

Спектакли Юрия Бутусова остаются в репертуаре Театра имени Вахтангова после его увольнения с поста главного режиссера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.
В расписании сохранят постановки «Пер Гюнт», «Король Лир» и «Бег». Ближайший показ первой запланирован на 19 ноября, второй — семью днями позднее.
Сегодня, 16 ноября, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок заявил в интервью RTVI, что между ним и Бутусовым не было конфликта, который мог бы сподвигнуть последнего к уходу из театра.
«Сначала он [Бутусов] поехал [за рубеж] почитать лекции студентам, потом взял отпуск за свой счет. А теперь отказался приехать на выпуск спектакля — вот и все», — сообщил Крок. Об увольнении режиссера стало известно накануне.
Пост главного режиссера Театра имени Вахтангова он занимал с сентября 2018 года. До этого, с 2011-го, он был главным режиссером и художественным руководителем петербургского Театра имени Ленсовета.
Бутусов — многократный лауреат премий «Золотая маска», «Золотой софит», «Хрустальная Турандот» и «Гвоздь сезона». Предлагаем перечитать архивное интервью с ним, которое взяла для «Афиши Daily» театральный критик Анастасия Паукер.