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«Санктъ-Петербургъ Опера» покажет малоизвестную оперу Жоржа Бизе «Иван Грозный»
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:07

«Санктъ-Петербургъ Опера» поставил оперу «Иван Грозный», написанную Жоржом Бизе. Премьера спектакля — первого по этому музыкальному произведению за почти 50 лет — состоится 17 и 18 декабря, сообщили «Афише Daily» в театре.

Режиссером постановки выступит худрук «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров. Его творческий коллектив провел колоссальную работу по поиску и реставрации нотного материала оперы.

Над оформлением спектакля работал народный художник России Вячеслав Окунев. Он создал яркие и колоритные образы времен Ивана Грозного. Центральным персонажем оперы станет сам царь — он предстанет на сцене в неожиданном образе.

«Мы привыкли к стереотипу: старик с горбатым носом, желчный, мнительный. В этой версии он совсем другой — царь еще молод, он еще влюблен, влюблен настолько, что может умереть, почувствовав, что теряет свою возлюбленную», — рассказал Александров.

Режиссер пообещал, что зрители увидят в спектакле Ивана Грозного по-новому и узнают о его малоизвестных сторонах. «Иван Грозный был писателем, собрал уникальную библиотеку. Это удивительная история! Царь был завоевателем, но он был очень тонким влюбленным юношей», — пояснил он.

«Музыка оперы очень сложная, ей надо загореться, как загорелся наш коллектив. Артисты с большим энтузиазмом репетируют. Зимой, к Новому году, мы покажем премьеру, и я жду этот спектакль не только как постановщик, автор, но и как зритель, потому что мне интересно, как он будет воздействовать на аудиторию», — добавил Александров.

Приобрести билеты на премьерные показы «Ивана Грозного» можно на сайте «Афиши». Спектакль идет 3 часа с антрактом. Стоимость билетов стартует от 1500 рублей.

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Иван ГрозныйЖорж БизеЮрий АлександровВячеслав Окунев
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