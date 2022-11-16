«Санктъ-Петербургъ Опера» покажет малоизвестную оперу Жоржа Бизе «Иван Грозный»

«Музыка оперы очень сложная, ей надо загореться, как загорелся наш коллектив. Артисты с большим энтузиазмом репетируют. Зимой, к Новому году, мы покажем премьеру, и я жду этот спектакль не только как постановщик, автор, но и как зритель, потому что мне интересно, как он будет воздействовать на аудиторию», — добавил Александров.