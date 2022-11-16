«Готова кричать 10 минут»: Тейлор Свифт отреагировала на номинацию «Песня года» премии «Грэмми»

Американская певица Тейлор Свифт отреагировала на номинацию 10-минутной версии песни «All Too Well» на «Грэмми» в категории «Песня года».
В своих соцсетях она написала, что «готова кричать десять минут подряд» от радости. По словам Свифт, за всю свою творческую карьеру она больше всего гордится песней «All Too Well».
Певица заметила, что никогда не выигрывала в категории «Песня года». «Это очень важно и нереально», — добавила она.
После объявления номинации Свифт поговорила с соавтором песни Лиз Роуз. Они вспомнили, как писали эту песню, когда певице было четырнадцать лет. «Она поверила в меня тогда, и теперь мы номинированы вместе. Это так мило, что я не могу с этим справиться», — рассказала артистка.
Помимо «Песни года», Свифт также получила номинации «Лучшая песня в стиле кантри» за «I Bet You Think About Me» и «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» за «Carolina». Клип на 10-минутную версию «All Too Well» тоже был номинирован в категории «Лучшее музыкальное видео».