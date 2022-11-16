«Готова кричать 10 минут»: Тейлор Свифт отреагировала на номинацию «Песня года» премии «Грэмми»

После объявления номинации Свифт поговорила с соавтором песни Лиз Роуз. Они вспомнили, как писали эту песню, когда певице было четырнадцать лет. «Она поверила в меня тогда, и теперь мы номинированы вместе. Это так мило, что я не могу с этим справиться», — рассказала артистка.