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В Москве в ноябре пройдет концерт к 20-летию группы «25/17»
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:08

В Москве 26 ноября пройдет концерт, посвященный 20-летию группы «25/17» — резидентов фестиваля «Нашествия». Он состоится на сцене Adrenalin Stadium, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.

По случаю юбилея дуэт отправился в гастрольный тур по городам России. Музыканты уже выступили с программой «20 лет на волне» в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге и Калининграде.

Билеты на столичный концерт можно купить на «Афише». На нем можно будет услышать «социальные и моралистские тексты, критику власти и продуктивное сближение с рок-музыкой» артистов, которые начинали свою карьеру с патриотического рэпа.

После Москвы «25/17» отправятся в Петербург, Вологду, Ярославль и Нижний Новгород. Во всех четырех городах концерты пройдут в декабре.

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