Гарик Харламов вернулся в «Comedy Club». Ранее он говорил, что уходит, а его место занял Бебуришвили

Гарик Харламов вернулся в комедийное шоу «Comedy Club» на телеканале ТНТ. Об этом комик сообщил в своем телеграм-канале, прикрепив проморолик из телеэфира.
Харламов сообщил, что появится в «Comedy Club» «после двухнедельной пенсии и ваших петиций» 18 ноября. В ролике он матом произносит названия половых органов, а диктор называет все происходящее «возвращением легенды».
4 ноября Харламов объявил о своем уходе из «Comedy Club». Вместо него ведущим шоу должен был стать стендап-комик Андрей Бебуришвили. «Бебур, в добрый путь! А я наконец-то спать», — писал он.
4 ноября новый выпуск шоу должен был провести Бебуришвили.
С чем связаны перестановки и были ли они намеренными, ТНТ пока что не пояснил.