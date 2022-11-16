В Брюсселе задержали музыкантов Женю Горбунова и Сергея Храмцевича за «подозрительный вид»

«Связи с ними нет с прошлого вечера, судя по всему, у них отобрали всю технику. На оптимистический лад настраивает только то, что у них есть билеты на следующие рейсы. С консульским отделом посольства России связались, но ответа от них пока не было», — подчеркивает телеграм-канал.