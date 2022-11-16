В Брюсселе задержали музыкантов Женю Горбунова и Сергея Храмцевича за «подозрительный вид»

На паспортном контроле в Брюсселе задержали лидера группы «Интурист» Евгения Горбунова и музыканта Сергея Храмцевича. Сейчас они находятся в закрытом центре в аэропорту, рассказал «Афише Daily» менеджер «Интуриста» Леонид Иорданян.
По данным телеграм-канала «Родной звук», музыкантов задержали и аннулировали визы за «подозрительный вид» и «хаотический план перемещений по еврозоне». Им безуспешно пытались помочь организаторы фестиваля, на котором Горбунов и Храмцевич должны были выступить.
«Связи с ними нет с прошлого вечера, судя по всему, у них отобрали всю технику. На оптимистический лад настраивает только то, что у них есть билеты на следующие рейсы. С консульским отделом посольства России связались, но ответа от них пока не было», — подчеркивает телеграм-канал.
Художница-перформансистка Ню Симакина рассказала в своих соцсетях, что Горбунов и Храмцевич улетели в Брюссель играть на музыкальном фестивале. На границе их задержали за недостаточностью оснований приезда в Шенгенскую зону. Согласно официальной информации от полиции, у музыкантов не было брони отелей и не хватало наличных средств по минимальному расчету на день.
Горбунов и Храмцевич пробудут в закрытом центре аэропорта до вылета в зону без шенгена. По словам Симакиной, скорее всего Горбунов покинет Брюссель 20 ноября, так как на руках у него есть билет в Израиль. Храмцевич сейчас находится в поиске билетов на ближайший вылет.