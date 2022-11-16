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Российское приложение помогло почти 13 тыс. россиян выявить подозрение на онкологию
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:33

Российское мобильное приложение «Про родинки» выявило подозрения на онкологию у 12,9 тыс. россиян. Об этом сообщает «Подъем».

Пользователи «Про родинки» отправили более полумиллиона изображений с момента запуска. Приложение позволяет диагностировать по фотографиям рак на ранней стадии: снимок новообразования анализирует алгоритм, который в случае потенциальной опасности сообщит об этом.

«Про родинки» разработали ученые Приволжского исследовательского медуниверситета. Ректор вуза Николай Карякин рассказал изданию, что вместе с результатами скрининга пользователей информируют, что делать дальше.

«Каждый получает инструкцию: куда и как обращаться за более тщательной диагностикой. Для консультаций нижегородцев созданы кол-линии в Университетской клинике ПИМУ и в Нижегородском клиническом онкологическом диспансере. Аналогичные линии мы планируем организовать и в других регионах», — поделился он планами на будущее.

В приложении также есть внутренний блог для медиков, в котором можно проверить собственные знания. Пользователю показывают изображение из общей базы, и ему нужно поставить диагноз. При ошибке программа подсказывает и обосновывает правильный ответ.

Приложение можно скачать в App Store и Google Play.

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