Российское приложение помогло почти 13 тыс. россиян выявить подозрение на онкологию

«Каждый получает инструкцию: куда и как обращаться за более тщательной диагностикой. Для консультаций нижегородцев созданы кол-линии в Университетской клинике ПИМУ и в Нижегородском клиническом онкологическом диспансере. Аналогичные линии мы планируем организовать и в других регионах», — поделился он планами на будущее.