Российское приложение помогло почти 13 тыс. россиян выявить подозрение на онкологию

Российское мобильное приложение «Про родинки» выявило подозрения на онкологию у 12,9 тыс. россиян. Об этом сообщает «Подъем».
Пользователи «Про родинки» отправили более полумиллиона изображений с момента запуска. Приложение позволяет диагностировать по фотографиям рак на ранней стадии: снимок новообразования анализирует алгоритм, который в случае потенциальной опасности сообщит об этом.
«Про родинки» разработали ученые Приволжского исследовательского медуниверситета. Ректор вуза Николай Карякин рассказал изданию, что вместе с результатами скрининга пользователей информируют, что делать дальше.
«Каждый получает инструкцию: куда и как обращаться за более тщательной диагностикой. Для консультаций нижегородцев созданы кол-линии в Университетской клинике ПИМУ и в Нижегородском клиническом онкологическом диспансере. Аналогичные линии мы планируем организовать и в других регионах», — поделился он планами на будущее.
В приложении также есть внутренний блог для медиков, в котором можно проверить собственные знания. Пользователю показывают изображение из общей базы, и ему нужно поставить диагноз. При ошибке программа подсказывает и обосновывает правильный ответ.