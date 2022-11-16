Москвичи могут проголосовать, отказываться ли столице от празднования Нового года

Сергей Собянин предложил москвичам решить, стоит ли в этом году украшать город к Новому году и устраивать ли традиционные гулянья. Проголосовать можно на «Активном гражданине».
Всего доступны три варианта: праздновать как обычно; украсить город, но не проводить никаких массовых мероприятий; вообще не украшать город и ничего не проводить.
Сам градоначальник считает, что новые новогодние конструкции закупать не нужно, но старыми город все же стоит украсить. «Чтобы у москвичей была возможность не только сидеть в домашних застольях, но и прогуляться по городу, пообщаться друг с другом. Зарядиться добрым новогодним и рождественским настроением», — пояснил предложение мэр.
В качестве обоснования своей позиции он также заявил, что наступление 1942 года, когда немцы стояли под Москвой, столица праздновала. «Назло невзгодам, назло врагам — в окопах и блиндажах, в бомбоубежищах, на заводах и фабриках, в Большом театре, в городских парках решили сделать праздник для детей и взрослых», — сказал Собянин.
Он предложил считать не экономию на праздниках, а доходы от них, которые позволят «кратно больше направить на поддержку участников специальной военной операции».
В этом году ряд регионов решил сократить или вовсе отменить праздничные мероприятия. Среди таких субъектов — Петербург и Ленинградская область, Краснодарский и Пермский края, республики Башкортостан, Татарстан и Чувашия.