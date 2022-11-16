Москвичи могут проголосовать, отказываться ли столице от празднования Нового года

В качестве обоснования своей позиции он также заявил, что наступление 1942 года, когда немцы стояли под Москвой, столица праздновала. «Назло невзгодам, назло врагам — в окопах и блиндажах, в бомбоубежищах, на заводах и фабриках, в Большом театре, в городских парках решили сделать праздник для детей и взрослых», — сказал Собянин.