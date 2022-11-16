ЦУМ запустил платформу для перепродажи люксовых вещей

Купить люксовые вещи можно не только в приложении, но и в специальной секции на третьем этаже магазина. Там представлены предметы роскоши, прошедшие проверку на подлинность и состояние и несущие коллекционную ценность. Ретейлер возьмет комиссию за технические услуги в размере от 15 до 25% — в зависимости от категории и стоимости товара.