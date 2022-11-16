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ЦУМ запустил платформу для перепродажи люксовых вещей
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:07

Московский ЦУМ запустил платформу по перепродаже люксовых вещей Tsum Collect. Приложение уже появилось в App Store, вскоре его выложат и в Google Play.

На онлайн-площадке представлены товары Celine, Prada, Gucci, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Tom Ford, Comme Des Garçons и других брендов. В ЦУМе рассказали изданию РБК, что основную долю текущего ассортимента предоставили ВИП-клиенты универмага.

Купить люксовые вещи можно не только в приложении, но и в специальной секции на третьем этаже магазина. Там представлены предметы роскоши, прошедшие проверку на подлинность и состояние и несущие коллекционную ценность. Ретейлер возьмет комиссию за технические услуги в размере от 15 до 25% — в зависимости от категории и стоимости товара.

В августе 2022 года перепродажу люксовых вещей запустил Lamoda. Онлайн-ретейлер собрал в одном месте товары Gucci, Celine, Chanel, Fendi, Bottega Veneta и Louis Vuitton и других брендов.

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