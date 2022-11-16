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«Яндекс Музыка» запустила плейлист с треками начинающих артистов
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:10

В «Яндекс Музыке» появился плейлист «Искра» с треками набирающих популярность артистов. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

В ноябре главным героем «Искры» стала группа passmurny из города Чебоксары с треками «Сердце» и «Небезопасно». Участники группы Саша Дарчиев, Егор Камагин и Никита Семенов появились на обложке плейлиста и билбордах «Яндекс Музыки» в Чебоксарах.

В первую «Искру» также попал ритм-энд-блюз-исполнитель NXN из Тюмени, поп-артистка из Ярославля Наша Таня, инди-поп-исполнительница pavluchenko из Минска, ритм-энд-блюз-артистка Liili из города Жаркент в Казахстане и другие набирающие популярность исполнители.

«Внутри [„Искры“] для вас внимательно собрали тех, кто еще только „разгорается“, и потому за ними так интересно следить, они не оставляют нас равнодушными. Очень круто, что такими „искрами“ оказываются музыканты из самых разных городов, нам важно их поддерживать», — рассказал руководитель по работе с артистами развлекательных сервисов «Яндекса» Рустам Киреев.

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