«Яндекс Музыка» запустила плейлист с треками начинающих артистов

В «Яндекс Музыке» появился плейлист «Искра» с треками набирающих популярность артистов. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
В ноябре главным героем «Искры» стала группа passmurny из города Чебоксары с треками «Сердце» и «Небезопасно». Участники группы Саша Дарчиев, Егор Камагин и Никита Семенов появились на обложке плейлиста и билбордах «Яндекс Музыки» в Чебоксарах.
В первую «Искру» также попал ритм-энд-блюз-исполнитель NXN из Тюмени, поп-артистка из Ярославля Наша Таня, инди-поп-исполнительница pavluchenko из Минска, ритм-энд-блюз-артистка Liili из города Жаркент в Казахстане и другие набирающие популярность исполнители.
«Внутри [„Искры“] для вас внимательно собрали тех, кто еще только „разгорается“, и потому за ними так интересно следить, они не оставляют нас равнодушными. Очень круто, что такими „искрами“ оказываются музыканты из самых разных городов, нам важно их поддерживать», — рассказал руководитель по работе с артистами развлекательных сервисов «Яндекса» Рустам Киреев.