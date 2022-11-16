«Яндекс Музыка» запустила плейлист с треками начинающих артистов

«Внутри [„Искры“] для вас внимательно собрали тех, кто еще только „разгорается“, и потому за ними так интересно следить, они не оставляют нас равнодушными. Очень круто, что такими „искрами“ оказываются музыканты из самых разных городов, нам важно их поддерживать», — рассказал руководитель по работе с артистами развлекательных сервисов «Яндекса» Рустам Киреев.