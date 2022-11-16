Российские разработчики попросили у властей 829 млн рублей для создания своего ПО для телеэфира

НТВ, который указывается как «якорный» заказчик, планирует продвижение продукта другим федеральным и некоторым региональным телеканалам, а также странам СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что не против рассмотреть закупку российских систем, «но только после того, как продукт появится и докажет свою эффективность».