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Российские разработчики попросили у властей 829 млн рублей для создания своего ПО для телеэфира
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:33

Компании Carrot и BRAM Technologies, разрабатывающие ПО для российских телеканалов, попросили правительство выделить 829 млн рублей на разработку аналогов зарубежных систем, чьи поставщики прекратили обслуживание и обновление своих продуктов в России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что речь идет о программах Vizrt, Ross и Avid, с помощью которых телевизионщики создают титры, подписи, бегущие строки и виртуальные студии. Без них появляются риски «падения визуального качества выпускаемых телепрограмм», следует из обращения в индустриальный центр компетенций «Телерадиовещание» при Минцифры.

480 млн рублей из запрашиваемой суммы разработчики систем хотят потратить на платформу для автоматизации вещания, планирования и подготовки теленовостей, а остальные 349 млн — на создание российской системы графического оформления эфира. Внедрить свои разработки они планируют только в 2025 году.

НТВ, который указывается как «якорный» заказчик, планирует продвижение продукта другим федеральным и некоторым региональным телеканалам, а также странам СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что не против рассмотреть закупку российских систем, «но только после того, как продукт появится и докажет свою эффективность».

Подобные системы используют около 90% телеканалов — преимущественно в Москве и Петербурге, поделилась данными технический директор телеинтегратора «Студия-Сервис» Анастасия Ушакова. «До недавнего времени примерно на десять зарубежных компаний, продававших свои системы в стране, приходилась одна российская», — рассказала она и отметила рост заявок на отечественное ПО.

Зачастую телекомпании покупают бессрочные лицензии на специализированное ПО или софт в составе программно-аппаратных комплексов, так что они просто перестанут получать новые обновления, хоть это и скажется на качестве вещания.

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Константин ЭрнстАнастасия Ушакова
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