Она добавила: достоверно считалось, что человек обучился таким навыкам не ранее чем 170 тыс. лет назад — и был он ранним Homo sapiens, а не гоминидом Homo erectus. Это открытие было сделано в 2020 году в южноафриканской пещере Бордер и касалось приготовления в пищу корневищ растений.