Группа исследователей под руководством археологов из Еврейского университета Иерусалима обнаружила древнейшие свидетельства приготовления пищи на огне в результате раскопок на территории стоянки древних людей Гешер-Бенот-Яаков (Мост дочерей Иакова через Иордан) в Израиле. Об открытии рассказывают научное издание New Scientist и израильская газета Haaretz.
«Приготовление пищи — способность ее обрабатывать, контролируя температуру множеством методов», — указывают ученые. Объектом их внимания стало большое количество (40 тыс. единиц) останков рыб из семейства карповых — в первую очередь их обгоревшие зубы. Возраст находок — 780 тыс. лет.
Исследователи сосредоточились на изучении кристаллов зубной эмали — они увеличиваются под воздействием высоких температур. Ученым удалось доказать, что рыба подвергалась целенаправленной обработке огнем, а не была брошена в костер или сгорела в пожаре. Именно на стоянке Гешер-Бенот-Яаков в 2004 году были обнаружены свидетельства целенаправленного использования огня.
Большое количество останков, как говорится в исследовании, указывает, что древние люди часто питались рыбой. При помощи ряда химических анализов установлено, что делали они это круглый год, а не сезонно.
Постоянство и длительность отсылают к определенной традиции приготовления пищи, а расположение останков вблизи очагов или внутри них — к намеренному пользованию огнем, при этом сами очаги могли быть земляными печами, отмечают ученые.
Самое важное, на что они указывают, — изменение представлений о том, насколько рано человек научился готовить на огне. «Готовку никогда не относили к столь далеким временам», — заявила профессор Еврейского университета Иерусалима Наама Горен-Инбар.
Она добавила: достоверно считалось, что человек обучился таким навыкам не ранее чем 170 тыс. лет назад — и был он ранним Homo sapiens, а не гоминидом Homo erectus. Это открытие было сделано в 2020 году в южноафриканской пещере Бордер и касалось приготовления в пищу корневищ растений.
При этом у находки в Гешер-Бенот-Яаков есть и другие измерения — социальные и физиологические, указывают ученые:
Оценки того, когда человек научился пользоваться огнем, разнятся. Ряд ученых считает, что это случилось примерно 1 млн лет назад, другие исследователи — порядка 790 тыс. лет назад, отсылая как раз к открытиям на территории стоянки в Израиле.