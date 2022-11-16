Байден назвал маловероятным, что упавшая в Польше ракета принадлежала России

Ранее агентство со ссылкой на источник в американской разведке передавало, что, возможно, упавшие ракеты российские. Польский МИД также заявлял, что они были российского производства. При этом президент Анджей Дуда отмечал, что у Варшавы нет данных о том, кто запустил ракеты.