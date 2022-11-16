Байден назвал маловероятным, что упавшая в Польше ракета принадлежала России

Предварительные данные опровергают, что упавшая на востоке Польши ракета была выпущена из России. Об этом заявил президент США Джо Байден по итогам встречи с лидерами стран G20, пишет РБК.
«По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — сказал он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также думает, что Россия не имеет отношения к произошедшему. На полях саммита он отметил, что с уважением относится к заявлениям российской стороны о падении ракет в Польше.
AP со ссылкой на трех американских чиновников пишет, что предварительно ракеты могли быть украинскими. ВСУ могли запустить их из систем ПВО, чтобы сбить российские ракеты во время массированного обстрела украинской энергосистемы.
Ранее агентство со ссылкой на источник в американской разведке передавало, что, возможно, упавшие ракеты российские. Польский МИД также заявлял, что они были российского производства. При этом президент Анджей Дуда отмечал, что у Варшавы нет данных о том, кто запустил ракеты.
Накануне две ракеты упали в деревне Пшеводув в Польше, недалеко от границы с Украиной. Погибли два человека, польский премьер-министр созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне.