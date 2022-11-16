Страны G20 согласовали общее коммюнике по итогам саммита на Бали

Лидеры стран «Большой двадцатки» согласовали общее заявление по итогам саммита на Бали. Об этом сообщает Reuters.
В документе говорится, что большинство стран G20 «решительно осуждают» военную операцию на Украине, однако «существуют иные взгляды и разные оценки ситуации и санкций» (на включение этой формулировки настояла Россия).
В коммюнике называются недопустимыми использование ядерного оружия и угрозы его применения. Государства G20 согласны, что конфликт России и Украины обострил проблемы в мировой экономике.
Участники саммита отметили важность «зерновой сделки» и необходимость ее продления. Они также выступили против ограничений на поставку удобрений и продовольствия.
Страны «Двадцатки» пообещали принять немедленные меры по борьбе с голодом и заняться развитием сельского хозяйства, в том числе высокотехнологичного. А также активно бороться с коррупцией, финансированием терроризма и отмыванием денег.
Центральные банки государств G20 продолжат регулировать ужесточения денежно-кредитной политики и избегать чрезмерной волатильности курсов валют. Кроме того, члены организации усилят работу по сохранению целевого показателя увеличения глобальной температуры не более чем на 1,5 градуса.
Саммит G20 проходил на Бали 15–16 ноября. После принятия совместной декларации Индонезия передала председательство в «Большой двадцатке» Индии.