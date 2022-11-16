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В аэропортах Москвы впервые введен максимальный уровень террористической угрозы
Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:57

В аэропортах Москвы и авиакомпаниях с 10 ноября впервые введен максимальный уровень террористической угрозы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ространснадзор.

Третий уровень безопасности ввели в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково, а также в петербургском Пулково. В последнем максимальный уровень объявили после инцидента 28 октября, когда водитель легкового автомобиля пробил ограждение аэропорта по периметру, заехал в зону транспортной безопасности и попал на стоянку воздушного судна.

В связи с усилением обеспечения безопасности в аэропортах могут вырасти очереди на досмотрах, предупредил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Федор Борисов. По словам собеседников в крупной авиакомпании, третий уровень в московских аэропортах и Пулково будет продлен после 24 ноября (их можно устанавливать не более чем на 15 дней).

При объявлении максимального, третьего уровня аэропорты должны, например, увеличить число групп быстрого реагирования и работников сил обеспечения транспортной безопасности.

Авиакомпании и аэропорты начали усиливать меры антитеррористической защиты еще в конце октября, когда получили письмо Ространснадзора в связи с нарастанием угроз совершения на территории России диверсионно-террористических актов, следует из внутренних документов компаний и Шереметьево.

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РостранснадзорАэропорт ШереметьевоМеждународный аэропорт Внуково
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Федор Борисов
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