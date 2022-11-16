В аэропортах Москвы впервые введен максимальный уровень террористической угрозы

В связи с усилением обеспечения безопасности в аэропортах могут вырасти очереди на досмотрах, предупредил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Федор Борисов. По словам собеседников в крупной авиакомпании, третий уровень в московских аэропортах и Пулково будет продлен после 24 ноября (их можно устанавливать не более чем на 15 дней).