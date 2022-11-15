В Стамбуле вновь прогремел взрыв. Взорвался загоревшийся автомобиль

На такой версии, как пишет СМИ, настаивает владелец машины. Он не пострадал, так как вышел из авто, чтобы снять деньги в банкомате. В разговоре с журналистами мужчина заявил, что «во время движения появился запах дизельного топлива», а после остановки автомобиль загорелся.