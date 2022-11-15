В Стамбуле вновь прогремел взрыв. Взорвался загоревшийся автомобиль

В Стамбуле вновь прогремел взрыв, всего через двое суток после теракта на улице Истикляль. Об этом сообщило турецкое издание Mynet.
По его информации, новый инцидент случился на улице Коджа Мустафа-паша вечером 15 ноября. Там, как заявили в СМИ, загорелся автомобиль, после чего огонь перекинулся на еще четыре машины, припаркованные поблизости.
От возгорания один из автомобилей взорвался. Тем не менее, согласно сообщению издания, пожарным удалось взять под контроль огонь, а также охладить близлежащее здание и находящийся на улице банкомат.
Очевидцы сообщили, что слышали не один, а даже несколько взрывов во время пожара. Издание Yeniakit написало, что эти взрывы вызвали панику у местных жителей. По словам этого СМИ, пострадали шесть автомобилей.
Причины начавшегося пожара и последовавших за ним взрывов пока остаются неизвестными. Правоохранительные органы начали расследование. Газета Sozcu утверждает, что первый автомобиль загорелся из‑за технической неисправности.
На такой версии, как пишет СМИ, настаивает владелец машины. Он не пострадал, так как вышел из авто, чтобы снять деньги в банкомате. В разговоре с журналистами мужчина заявил, что «во время движения появился запах дизельного топлива», а после остановки автомобиль загорелся.
Полиция и пожарные службы не обнаружили свидетельств поджога или теракта. Издание Sabah отметило, что водитель взорвавшегося авто просил помощь у прохожих после того, как заметил дым во время движения.