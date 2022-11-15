THR: Disney выпустит новый фильм «Дневники принцессы». Появится ли в нем Энн Хэтэуэй, неизвестно

Она добавила, что сделала бы все возможное, чтобы в новом фильме на экран вернулась Джули Эндрюс, сыгравшая королеву Женовии и бабушку героини Хэтэуэй. «Мы бы отправились туда, где она, и поставили зеленый экран за ней, и прото сделали бы так, чтобы это произошло», — сказала актриса.