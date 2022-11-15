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THR: Disney выпустит новый фильм «Дневники принцессы». Появится ли в нем Энн Хэтэуэй, неизвестно
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:27

Кинокомпания Disney намерена выпустить новую часть франшизы «Дневники принцессы», популярной в начале 2000-х годов. Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.

По информации издания, третий фильм станет скорее продолжением картин 2001 и 2004 годов с участием Энн Хэтэуэй, нежели ремейком. При этом появится ли Хэтэуэй в ленте, пока остается неизвестным.

У актрисы на данный момент, как отметил THR, не заключен контракт на участие в третьей части «Дневников принцессы». Однако недавно Хэтэуэй заявила, что полностью поддерживает идею продолжения.

Она добавила, что сделала бы все возможное, чтобы в новом фильме на экран вернулась Джули Эндрюс, сыгравшая королеву Женовии и бабушку героини Хэтэуэй. «Мы бы отправились туда, где она, и поставили зеленый экран за ней, и прото сделали бы так, чтобы это произошло», — сказала актриса.

Фильм «Дневники принцесс» рассказал историю американского подростка Мии, которая обнаруживает, что является наследницей трона королевства Женовии. После смерти отца девушке приходится отправиться в Европу, чтобы научиться быть принцессой.

Картину снял Гарри Маршалл, а спродюсировала Дэбра Мартин Чейз. Чейз выступит продюсером и третьей ленты. Исполнительным продюсером триквела выступит Мелисса Стак, а сценаристом — Аадрита Мукерджи («Супергерл», «Скорпион»).

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