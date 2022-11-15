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Двое подростков напали на брата Арианы Гранде в Нью-Йорке
Юлия Онодэра
Сегодня в 00:31

В Нью-Йорке двое подростков 13 и 17 лет ограбили актера и телеведущего Фрэнки Гранде, старшего сводного брата певицы Арианы Гранде. Об этом сообщил Independent со ссылкой на соцсети артиста.

По словам издания, на артиста напали рано утром 9 ноября во время прогулки. Злоумышленники украли сумку бренда Louis Vuitton, которая была у Гранде. В ней находились iPhone, наушники AirPods, кошелек и солнечные очки.

Сам телеведущий при инциденте не пострадал. Он поблагодарил подписчиков в инстаграме* за их заботу и молитвы. «Я так благодарен быть в безопасности и приходить в себя», — добавил Гранде.

Полиция задержала напавших на актера подростков, когда те попытались воспользоваться его кредитной картой в магазине для курящих. Преступникам предъявили несколько обвинений, в их числе — кража, незаконное владение украденным имуществом, незаконное использование кредитной карты.

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Louis Vuitton
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