Двое подростков напали на брата Арианы Гранде в Нью-Йорке

В Нью-Йорке двое подростков 13 и 17 лет ограбили актера и телеведущего Фрэнки Гранде, старшего сводного брата певицы Арианы Гранде. Об этом сообщил Independent со ссылкой на соцсети артиста.
По словам издания, на артиста напали рано утром 9 ноября во время прогулки. Злоумышленники украли сумку бренда Louis Vuitton, которая была у Гранде. В ней находились iPhone, наушники AirPods, кошелек и солнечные очки.
Сам телеведущий при инциденте не пострадал. Он поблагодарил подписчиков в инстаграме* за их заботу и молитвы. «Я так благодарен быть в безопасности и приходить в себя», — добавил Гранде.
Полиция задержала напавших на актера подростков, когда те попытались воспользоваться его кредитной картой в магазине для курящих. Преступникам предъявили несколько обвинений, в их числе — кража, незаконное владение украденным имуществом, незаконное использование кредитной карты.