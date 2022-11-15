В Москве разрешат «замораживать» годовые проездные на общественный транспорт

Стоимость других тарифов повысится: разовая поездка по «Единому» билету станет дороже на рубль и составит 62 рубля, а по поездка по «Тройке» в метро, МЦК и центральной зоне МЦД достигнет 50 рублей. Тариф «90 минут» также станет дороже, такой билет обойдется москвичам и гостям столицы в 75 рублей вместо 69.