В Москве разрешат «замораживать» годовые проездные на общественный транспорт

В Москве разрашат «замораживать» годовые проездные билеты на общественный транспорт летом 2023 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Дептранс столицы.
Приостановить на время действие билетов можно будет на 14 дней. Такая возможность появится у владельцев проездных «Автобус-трамвай», а также на тех, чьи билеты позволяют также пользоваться другими видами транспорта.
«Пятый год подряд не меняется стоимость билета на 365 дней в центральной зоне и „Пригороде“ -19500 и 24450 рублей. Остается прежней и цена годового билета „Автобус-трамвай“ (ТАТ) — 14000 рублей», — добавили в департаменте.
Стоимость других тарифов повысится: разовая поездка по «Единому» билету станет дороже на рубль и составит 62 рубля, а по поездка по «Тройке» в метро, МЦК и центральной зоне МЦД достигнет 50 рублей. Тариф «90 минут» также станет дороже, такой билет обойдется москвичам и гостям столицы в 75 рублей вместо 69.
При этом в ведомстве анонсировали продление до 31 марта акции «Время ранних», позволяющей пассажирам Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линией пользоваться метрополитеном вне утреннего часа пик с 50%-ной скидкой.
Также в Дептрансе обещали представить «Единый» билет на метро и наземный транспорт для учащихся. Он будет стоить 715 рублей на 30 дней или 2055 рублей на 90 дней.