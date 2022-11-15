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СМИ: на востоке Польши упали две ракеты, погибли два человека
Семён Гудошников
Сегодня в 21:39

Две ракеты упали в деревне на востоке Польши, недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщило польское радио Zet со ссылкой на неофициальные источники.

Инцидент произошел в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. Ракеты попали в зерносушилки.

По данным радиостанции, погибли два человека, на месте работают полиция, армия и прокуратура. В сообщении Zet принадлежность ракет не уточняется.

Премьер-министр Польши созвал срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне.

Сегодня Украина впервые за месяц подверглась массированному ракетному удару. Взрывы прогремели в десятке регионов, включая Киев, Винницу, Хмельницкий, Ровно, а также приграничные с Польшей Ковель и Львов.

Президент страны Владимир Зеленский сообщил, что по Украине было нанесено 85 ракетных ударов, а впереди могут быть еще 20. По всей стране начались отключения электричества.

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