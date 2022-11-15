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Россия и Монголия договорились о подготовке первой монгольской женщины-космонавта
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:47

Россия и Монголия договорились о подготовке первой монгольской женщины-космонавта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Викторию Абрамченко.

Она назвала российско-монгольское партнерство в сфере освоения космоса «традиционным» и заявила, что новый проект будет «хорошим, знаковым».

«Это будет продолжение совместного полета Владимира Джанибекова и монгольского первого космонавта Жугдэрдэмидийна Гуррагчи», — сказала Абрамченко.

Вице-премьер не уточнила, в какие сроки планируется подготовить космонавта и кто это будет. Ранее в Роскосмосе уже отмечали, что на орбиту Земли может отправиться женщина-космонавт из Монголии.

Жугдэрдэмидийн Гуррагча стал первым монгольским космонавтом. Он совершил полет на станцию «Салют-6» с 22 по 30 марта 1981 года. Командиром экипажа, в состав которого вошел Гуррагча, выступал Владимир Джанибеков.

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Виктория АбрамченкоВладимир Джанибеков
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