Россия и Монголия договорились о подготовке первой монгольской женщины-космонавта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Викторию Абрамченко.
Она назвала российско-монгольское партнерство в сфере освоения космоса «традиционным» и заявила, что новый проект будет «хорошим, знаковым».
«Это будет продолжение совместного полета Владимира Джанибекова и монгольского первого космонавта Жугдэрдэмидийна Гуррагчи», — сказала Абрамченко.
Вице-премьер не уточнила, в какие сроки планируется подготовить космонавта и кто это будет. Ранее в Роскосмосе уже отмечали, что на орбиту Земли может отправиться женщина-космонавт из Монголии.
Жугдэрдэмидийн Гуррагча стал первым монгольским космонавтом. Он совершил полет на станцию «Салют-6» с 22 по 30 марта 1981 года. Командиром экипажа, в состав которого вошел Гуррагча, выступал Владимир Джанибеков.