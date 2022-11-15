Юрий Бутусов уволился из Театра Вахтангова, потому что пока не собирается в Россию

«Юрий Николаевич написал заявление на отпуск за свой счет на полтора месяца. Сейчас он принял решение, потому что находится в Европе, и прислал мне по почте заявление уволить его из театра, потому что он пока не собирается в ближайшее время возвращаться в Россию. Юрий Николаевич просто принял на какое‑то время решение пока побыть в Европе. Потом, я надеюсь, он вернется и продолжить работать», — сообщил Крок.