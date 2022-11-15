Юрий Бутусов уволился из Театра Вахтангова, потому что пока не собирается в Россию

Юрий Бутусов покинул пост главного режиссера Театра имени Вахтангова, потому что находится в Европе и не собирается пока возвращаться в Россию. Об этом рассказал для РБК директор театра Кирилл Крок.
По его словам, заявление об увольнении он получил от Бутусова на днях по почте.
«Юрий Николаевич написал заявление на отпуск за свой счет на полтора месяца. Сейчас он принял решение, потому что находится в Европе, и прислал мне по почте заявление уволить его из театра, потому что он пока не собирается в ближайшее время возвращаться в Россию. Юрий Николаевич просто принял на какое‑то время решение пока побыть в Европе. Потом, я надеюсь, он вернется и продолжить работать», — сообщил Крок.
На сайте театра имя Бутусова отображается в разделе «Режиссеры», однако в его биографии указано, что пост главного режиссера он занимал с сентября 2018 года до ноября 2022-го. До этого, с 2011 года он был главным режиссером и худруком петербургского Театра имени Ленсовета.
Бутусов — многократный лауреат премий «Золотая маска», «Золотой софит», «Хрустальная Турандот» и «Гвоздь сезона». На режиссерском факультете ГИТИСа есть курс под его художественным руководством.