Бюджет «Чебурашки» вырос на 50 млн рублей из‑за трудностей работы над графикой

Российская студия Yellow, Black and White получила от Фонда кино дополнительные 50 млн рублей на создание полнометражного фильма «Чебурашка». Решение было принято после питчинга, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Изначально создатели просили 150 млн рублей, объясняя необходимость в дофинансировании сложностями работы над графикой. В итоге бюджет «Чебурашки» увеличился до 850 млн рублей вместо 950 млн.
Авторы фильма рассчитывают на кассовые сборы в целый миллиард рублей. В прокат ленту с Сергеем Гармашем в роли Гены планируют выпустить 1 января.
20 июня в сети появился первый тизер «Чебурашки». В соцсетях современную версию культового героя сравнили с беби-Йодой и прозвали «российской версией уродливого Соника». Нашлись и те, кому персонаж понравился, — «Афиша Daily» собирала реакции в отдельном материале.
Действие фильма развернется в далекой стране. В апельсиновой роще дядя Гена в человеческом обличье найдет ушастого Чебурашку.