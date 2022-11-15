Бюджет «Чебурашки» вырос на 50 млн рублей из‑за трудностей работы над графикой

20 июня в сети появился первый тизер «Чебурашки». В соцсетях современную версию культового героя сравнили с беби-Йодой и прозвали «российской версией уродливого Соника». Нашлись и те, кому персонаж понравился, — «Афиша Daily» собирала реакции в отдельном материале.