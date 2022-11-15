ТАСС: Собчак приехала в офис Ростеха на переговоры с Чемезовым, чтобы уладить конфликт

Адвокат Романовского говорил, что его подзащитный создавал по заданию Собчак материалы для канала «Тушите свет». В одной из публикаций, по его словам, упоминался Сергей Чемезов. По версии следствия, некие лица требовали у главы Ростеха 11 млн рублей за удаление с канала информации, которая может повредить его интересам. Собчак утверждала, что не имеет никакого отношения к «Тушите свет».