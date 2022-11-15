ТАСС: Собчак приехала в офис Ростеха на переговоры с Чемезовым, чтобы уладить конфликт

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прибыла в московский офис Ростеха, чтобы провести переговоры с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым для улаживания конфликта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к журналистке.
Корреспондент агентства заявил, что журналистка провела в офисе Ростеха около 40 минут, а затем покинула его территорию. Об итогах встречи не сообщается.
В конце октября суд арестовал Суханова и бывшего главреда Tatler Ариана Романовского. Их обвиняют в вымогательстве у Чемезова 11 млн рублей. Обыски проходили и дома у Собчак, источник RT говорил, что телеведущая проходит по делу подозреваемой.
Собеседники ТАСС заявляли, что Собчак планировали задержать оперативники, но она смогла уехать в Литву через Беларусь. В своем телеграм-канале она назвала арест Суханова недоразумением, с которым, как она надеялась, быстро разберутся.
По данным источника РБК, уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки — гарантию, что телеграм-канал не будет публиковать негативную информацию о какой‑либо персоне или компании.
Адвокат Романовского говорил, что его подзащитный создавал по заданию Собчак материалы для канала «Тушите свет». В одной из публикаций, по его словам, упоминался Сергей Чемезов. По версии следствия, некие лица требовали у главы Ростеха 11 млн рублей за удаление с канала информации, которая может повредить его интересам. Собчак утверждала, что не имеет никакого отношения к «Тушите свет».