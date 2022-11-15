Готовая еда и путешествия: пользователи вспомнили, что в детстве из‑за бедности им казалось роскошью

В детстве казалось, что некоторые вещи могут позволить себе только богатые. Пользователи Reddit вспомнили, что их семьи не могли или крайне редко покупали, хотя теперь это кажется обыденностью.
Апельсиновый сок
Это самый популярный ответ. Он собрал 15 тыс. лайков.
«В детстве я поклялся, что смогу позволить себе столько апельсинового сока, сколько захочу, когда стану старше. Я начал работать в старших классах и на свою первую зарплату купил галлон [3,7 литра] апельсинового сока. Я выпил все за один день, и у меня начался ужасный понос», — Bspring.
«В молодости я встречался с женщиной старше меня и сказал ей, что в детстве не мог позволить себе апельсиновый сок. Каждое утро, когда я просыпался, на столе рядом с кроватью стоял апельсиновый сок», — Worldly-Chemistry42.
Покупки на книжной ярмарке
«На книжных ярмарках в то время можно было хорошо закупиться за 30–50 долларов. Мне же давали семь долларов в год на покупку чего‑нибудь, а я не мог позволить себе даже книгу», — Haydawg8.
«У меня тоже никогда не было денег на книжную ярмарку. Каждый год я смотрел на все, чего хотел, и уходил разочарованный, потому что никогда ничего не мог купить. Но однажды я выиграл в лотерее 60 долларов и смог взять все, что хотел. Я купил несколько ужастиков, учебник по рисованию „Титаника“, несколько карандашей и закладки. Это был отличный день», — WebSlinger66.
«Помню, когда я учился в начальной школе, папа подарил мне и брату по серебряному доллару [монета, выпускавшаяся с 1878 по 1904 год и в 1921 году] на книжную ярмарку. Я подумал: „Ого, серебро! Должно быть, оно дорогое“. В школе я спрашивал взрослых, сколько я могу с него получить, но их ответы разочаровывали — это был всего лишь доллар, на который я мог позволить себе только закладку. Я завидовал детям, которые возвращались в класс с несколькими книгами, крутыми ручками и постерами», — Abject_Presentation8.
«В Великобритании всегда следили за тем, чтобы дети могли купить (маленькие, но все же) книги на 99 пенсов. Обычно давали ваучер на эту сумму, поэтому даже в безденежье можно было взять себе чтиво. Это была вроде национальная программа „Всемирный день книги“, и все наряжались в своих любимых книжных персонажей», — Awardwinningbanana.
Историй с книжной ярмаркой даже больше, чем с апельсиновым соком. Некоторые рассказывают, как продавали обеденные принадлежности в школе, работали дома за копейки и наблюдали, как другие дети беззаботно покупали себе книжки.
Новая одежда и две пары обуви
«Новая одежда без надобности. Я была так сбита с толку, когда поступила в старшую школу и у девочек внезапно появлялись новые модные вещи. Я не понимала, почему им просто разрешили их носить», — findingemotive.
«Я просто скажу, что я все еще чувствую себя очень виноватым, покупая новую одежду или идя куда‑нибудь поесть», — MuchBeautiful7156.
«Я думал, только у богатых детей есть несколько пар обуви. Я не понимал, что мы вообще-то не самые бедные, поэтому сказал отцу: „Я хочу еще одну пару обуви, но я знаю, что мы не можем себе это позволить“. Тогда он немедленно отвел меня в обувной магазин и купил мне новую пару», — ElusoryLamb.
TwirlyShirley рассказал, как ходил на уроки в дырявых туфлях не по размеру и мочил ноги в лужах. Родители пользователя False-Guess если и покупали одежду, то только по скидкам и вечно на это жаловались, находя при этом деньги на сигареты.
Доставка еды
Пользователь SometimesaGirl рассказал, как мама друга во время ночевки спросила, чем они хотят перекусить. Разузнав их кулинарные предпочтения, она не ушла на кухню, а «слонялась по дому и занималась всякой ерундой». Оказалось, она заказала еду, которую принес курьер в больших коробках. Одна из них предназначалась ошеломленному герою истории.
«Безумие. Нужно быть очень богатым, чтобы заставлять людей готовить и доставлять вам еду. Эта демонстрация огромного богатства надолго осталась в моей памяти», — признался юзер.
Пользователь Dogibacsi нечасто ходил по кафе без веской причины, но с появлением хорошего заработка он перестал готовить дома и стал заказывать готовую еду. «Забавно, что, если сильно увлечься, это может навредить вашему кошельку. Теперь я снова ем домашнюю еду и экономлю кучу денег», — рассказал он.
Путешествия
«На юрфаке нас попросили рассказать о нашем любимом семейном отдыхе. Люди говорили об Ибице, Лондоне, Японии и тому подобном. У меня же никогда не было поездок с семьей, потому что даже несколько дней без зарплаты родителей могли пустить бюджет семьи под откос. Мы ходили в поход всего один раз — с субботы на воскресенье — в кемпинге примерно в 45 минутах езды. А впервые на самолете я слетал только в 19 лет», — DENATTY.
«Время от времени мы ездили на машине куда‑нибудь в пределах штата, чтобы навестить родственников или отправиться в поход, но мы никогда не устраивали далекие автопутешествия и не летали на самолете. Впервые на самолете я слетал на последнем курсе колледжа», — Zolo49.
Чувство вины
Некоторые пользователи поделились чувством вины, которое они испытывают, когда, например, покупают вещи дороже 20 долларов, берут себе всего одну пару джинсов или ходят в ресторан.
«Мне уже 31 год, есть работа мечты и хорошая зарплата. И я могу пойти поесть куда‑нибудь вне дома, только если буду с женой или друзьями. Я буду чувствовать себя виноватым, но не так сильно, как если бы я был один. Однажды моя жена увидела, как я зашиваю свою футболку, и спросила, почему я просто не куплю новую. Ей кажется это таким естественным — поесть в кафе во время перерыва или купить что ты хочешь, а не что тебе нужно. Я не знаю, смогу ли я когда‑нибудь перебороть это чувство», — The_tea_mirror.