Готовая еда и путешествия: пользователи вспомнили, что в детстве из‑за бедности им казалось роскошью

«Помню, когда я учился в начальной школе, папа подарил мне и брату по серебряному доллару [монета, выпускавшаяся с 1878 по 1904 год и в 1921 году] на книжную ярмарку. Я подумал: „Ого, серебро! Должно быть, оно дорогое“. В школе я спрашивал взрослых, сколько я могу с него получить, но их ответы разочаровывали — это был всего лишь доллар, на который я мог позволить себе только закладку. Я завидовал детям, которые возвращались в класс с несколькими книгами, крутыми ручками и постерами», — Abject_Presentation8.