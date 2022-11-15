Организаторы фестиваля «Дикая мята» рассказали о нововведениях в 2023 году

Будут и знакомые слушателям имена. Личности артистов и названия групп пока остаются в секрете, но организаторы обещают опубликовать первые обновления в ближайшее время и приводят жанровый диапазон: рок, инди, альтернатива, фолк и электроника. В прошлом году на «Дикой мяте» выступали «Кино» и «Кис-кис», «Аигел» и Дельфин, а также десятки других исполнителей.