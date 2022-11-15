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Организаторы фестиваля «Дикая мята» рассказали о нововведениях в 2023 году
Денис Ламехов
Сегодня в 17:01

Организаторы опен-эйр-фестиваля «Дикая мята» поделились с «Афишей Daily» тем, какие нововведения ожидают проект в 2023 году. Так, генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин заявил, что в лайнапе особенное внимание уделят молодым исполнителям.

«Акцент в этом году будет именно на тех, кто не так давно пополнил наши плейлисты. Первую волну анонсов мы начнем именно с таких музыкантов», — добавил он.

Будут и знакомые слушателям имена. Личности артистов и названия групп пока остаются в секрете, но организаторы обещают опубликовать первые обновления в ближайшее время и приводят жанровый диапазон: рок, инди, альтернатива, фолк и электроника. В прошлом году на «Дикой мяте» выступали «Кино» и «Кис-кис», «Аигел» и Дельфин, а также десятки других исполнителей.

«В 2023 году поле превратится в музыкальный город: в дополнение к существующим модульным домам и типи появится палаточный лагерь с освещенными улицами, бесплатной питьевой водой и кипятком, горячим душем, заработают летний кинотеатр, лекторий, территория Green Age, детская зона и множество партнерских площадок», — добавляют организаторы.

«Дикая Мята» состоится 16–18 июня на привычном месте — в поселке Бунырево Тульской области. Билеты — на «Афише».

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