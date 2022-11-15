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Наталия Орейро сыграет в фильме «Письмо Деду Морозу» с Дмитрием Назаровым
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:27

Аргентинская певица и звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро сыграет в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу». Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с ней в картине снимутся Риналь Мухаметов («Притяжение»), Надежда Михалкова («Батя») и Дмитрий Назаров («Кухня»).

«У нас уже есть подтвержденные все наши артисты, это не дрим-каст, все договоренности соблюдены. Наталия Орейро уже забукирована, и даже даты свои она дала», — сказал режиссер ленты Кирилл Кузин.

О сюжете фильма пока ничего неизвестно. Одной из съемочных локаций станет резиденция Деда Мороза в Великом Устюге. Генпродюсер Киностудии имени Горького Лика Бланк подчеркнула, что сценарий фильма создавался в течение двух лет.

«Проанализировав все, что делала киностудия, мы поняли, что главные хиты, кроме детско-юношеских, — это праздничное новогоднее кино. <…> Так родилась мысль, что хотелось бы сделать большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом», — сказала она.

Премьера киноленты запланирована на 2025 год.

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Наталия ОрейроДмитрий НазаровРиналь МухаметовНадежда МихалковаКирилл Кузин
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