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Бывшего представителя «Аэрофлота» приговорили к 13 годам колонии за госизмену
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:30

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии бывшего представителя компании «Аэрофлот» в Великобритании Дмитрия Федоткина. Об этом сообщает ТАСС.

Суд признал его виновным по статье 275 УК («Госизмена»). Помимо тюремного срока, Федоткину назначили штраф в размере 300 тыс. рублей.

Дело рассматривалось в закрытом режиме из‑за наличия в нем секретных материалов. Бывший представитель «Аэрофлота» свою вину не признал.

Федоткина арестовали 11 ноября 2020 года. По данным следствия, он передавал секретную информацию об общественно-политической ситуации в России британской разведслужбе.

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Дмитрий Федоткин
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