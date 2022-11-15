Бывшего представителя «Аэрофлота» приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии бывшего представителя компании «Аэрофлот» в Великобритании Дмитрия Федоткина. Об этом сообщает ТАСС.
Суд признал его виновным по статье 275 УК («Госизмена»). Помимо тюремного срока, Федоткину назначили штраф в размере 300 тыс. рублей.
Дело рассматривалось в закрытом режиме из‑за наличия в нем секретных материалов. Бывший представитель «Аэрофлота» свою вину не признал.
Федоткина арестовали 11 ноября 2020 года. По данным следствия, он передавал секретную информацию об общественно-политической ситуации в России британской разведслужбе.
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