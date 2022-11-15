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Центр конструктивизма «Зотов» откроется в Москве 23 ноября
Денис Ламехов
Сегодня в 15:38

Центр конструктивизма «Зотов» откроется в отреставрированном здании Хлебозавода № 5 имени Зотова на Ходынской улице в Москве 23 ноября. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе проекта.

Первое событие в стенах центра — выставка «1922. Конструктивизм. Начало», посвященная становлению русского авангарда. Герои экспозиции — Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александра Экстер, Наталья Гончарова, Велимир Хлебников, Александр Родченко, Варвара Степанова, Всеволод Мейерхольд, Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Дзига Вертов, Моисей Гинзбург и другие.

Идею первой выставки предложил экс-глава отдела современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков. Кураторами выступили историк архитектуры Полина Стрельцова, архитектор Анна Замрий, кандидат культурологии Константин Дудаков-Кашуро.

Всего в экспозиции будут представлены более 300 работ из собраний 17 российских музеев и институций, а также частных коллекций. Среди них — Третьяковская галерея, Музей архитектуры имени Щусева, Русский музей, Госфильмофонд, Музей музыки и Российская государственная библиотека.

Вместе с открытием центра начнутся просветительская и событийная программы: лекции по архитектуре, искусству, дизайну, кино, моде, кинопоказы, концерты и тематические занятия для детей.

Адрес центра: Ходынская улица, дом 2. Подробности — на сайте проекта.

Подробности по теме
В Москве открывается центр изучения конструктивизма «Зотов». Вот как он выглядит
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Василий КандинскийКазимир МалевичАлександра ЭкстерНаталья ГончароваВелимир Хлебников
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