Центр конструктивизма «Зотов» откроется в Москве 23 ноября

Центр конструктивизма «Зотов» откроется в отреставрированном здании Хлебозавода № 5 имени Зотова на Ходынской улице в Москве 23 ноября. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе проекта.
Первое событие в стенах центра — выставка «1922. Конструктивизм. Начало», посвященная становлению русского авангарда. Герои экспозиции — Василий Кандинский, Казимир Малевич, Александра Экстер, Наталья Гончарова, Велимир Хлебников, Александр Родченко, Варвара Степанова, Всеволод Мейерхольд, Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов, Дзига Вертов, Моисей Гинзбург и другие.
Идею первой выставки предложил экс-глава отдела современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков. Кураторами выступили историк архитектуры Полина Стрельцова, архитектор Анна Замрий, кандидат культурологии Константин Дудаков-Кашуро.
Всего в экспозиции будут представлены более 300 работ из собраний 17 российских музеев и институций, а также частных коллекций. Среди них — Третьяковская галерея, Музей архитектуры имени Щусева, Русский музей, Госфильмофонд, Музей музыки и Российская государственная библиотека.
Вместе с открытием центра начнутся просветительская и событийная программы: лекции по архитектуре, искусству, дизайну, кино, моде, кинопоказы, концерты и тематические занятия для детей.
Адрес центра: Ходынская улица, дом 2. Подробности — на сайте проекта.