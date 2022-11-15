Центр конструктивизма «Зотов» откроется в Москве 23 ноября

Всего в экспозиции будут представлены более 300 работ из собраний 17 российских музеев и институций, а также частных коллекций. Среди них — Третьяковская галерея, Музей архитектуры имени Щусева, Русский музей, Госфильмофонд, Музей музыки и Российская государственная библиотека.