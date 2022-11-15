На Чукотке расторгли соглашение с WWF из‑за «угрозы национальной безопасности»

Вопрос об «угрозе национальной безопасности России» со стороны фонда в парламенте региона подняли еще в марте. Тогда недовольство властей вызвала инициатива экологов о создании 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья России, в том числе и береговой линии Чукотского автономного округа.