На Чукотке расторгли соглашение с WWF из‑за «угрозы национальной безопасности»

Правительство Чукотки расторгло соглашение с Всемирным фондом дикой природы (WWF) в одностороннем порядке. Об этом сообщает РБК.
Спикер чукотской думы Валентина Рудченко выразила благодарность губернатору региона Роману Копину за решение расторгнуть договор с организацией.
По ее мнению, фонд под видом работы по защите природы стремится создать особо охраняемые природные территории, что «приводит к отторжению земель от государства под видом блага для животного мира».
«Учитывая, что данная организация финансируется врагами России, несложно предположить, в чьих интересах она ведет свою работу», — заявила она.
Вопрос об «угрозе национальной безопасности России» со стороны фонда в парламенте региона подняли еще в марте. Тогда недовольство властей вызвала инициатива экологов о создании 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья России, в том числе и береговой линии Чукотского автономного округа.
Тогда Рудченко заявляла, что «создание такой зоны повлияет на обороноспособность нашей страны и ее экономическую безопасность».