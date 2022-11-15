Реклама
Новости
На Чукотке расторгли соглашение с WWF из‑за «угрозы национальной безопасности»
Дарья Мельникова
Сегодня в 14:21

Правительство Чукотки расторгло соглашение с Всемирным фондом дикой природы (WWF) в одностороннем порядке. Об этом сообщает РБК.

Спикер чукотской думы Валентина Рудченко выразила благодарность губернатору региона Роману Копину за решение расторгнуть договор с организацией.

По ее мнению, фонд под видом работы по защите природы стремится создать особо охраняемые природные территории, что «приводит к отторжению земель от государства под видом блага для животного мира».

«Учитывая, что данная организация финансируется врагами России, несложно предположить, в чьих интересах она ведет свою работу», — заявила она.

Вопрос об «угрозе национальной безопасности России» со стороны фонда в парламенте региона подняли еще в марте. Тогда недовольство властей вызвала инициатива экологов о создании 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья России, в том числе и береговой линии Чукотского автономного округа.

Тогда Рудченко заявляла, что «создание такой зоны повлияет на обороноспособность нашей страны и ее экономическую безопасность».

расскажите друзьям
люди
Валентина РудченкоРоман Копин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»