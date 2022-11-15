О супермодели Твигги снимут новый документальный фильм

Что касается самой модели (а кроме того, певицы и актрисы, обладательницы двух премий «Золотой глобус»), то ей было посвящено множество картин: от «Твигги в Нью-Йорке» конца 1960-х до фильма «Твигги: лицо 1966 года», вышедшего в 2012-м.