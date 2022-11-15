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О супермодели Твигги снимут новый документальный фильм
Денис Ламехов
Сегодня в 13:38

Британская актриса и кинорежиссер Сэди Фрост приступила к работе над документальной лентой о Лесли Лоусон, прославившейся под псевдонимом Твигги, — ее принято считать первой супермоделью в истории. О старте съемок сообщает WWD.

Картина получит название, дублирующее имя главной героини. Сценаристом выступает Терри Ньюман, в прошлом — редактор I-D и колумнист The Guardian, автор книги «Культовые художники и их стиль». В фильме снимутся сама Твигги и ее супруг Ли Лоусон.

В проект войдет серия интервью. Среди героев — Пол Маккартни, Поппи Делевинь, Брук Шилдс и Патти Бойд. Лента должна выйти уже в 2023 году.

Для Фрост это уже второй биографический фильм после картины «Мэри Куант: Мини-революция» (2021), посвященной британскому дизайнеру Мэри Куант, создательнице мини-юбки и современнице Твигги.

Что касается самой модели (а кроме того, певицы и актрисы, обладательницы двух премий «Золотой глобус»), то ей было посвящено множество картин: от «Твигги в Нью-Йорке» конца 1960-х до фильма «Твигги: лицо 1966 года», вышедшего в 2012-м.

Помимо прочего, Твигги — поп-культурный феномен. Отличительная деталь ее образа, который продолжают воспроизводить и сейчас, — короткая стрижка с уложенной набок челкой и приподнятой макушкой.

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