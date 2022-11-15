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«Би-2» выпустили альбом «Аллилуйя» и клип на заглавный трек
Дарья Мельникова
Сегодня в 09:57

Российская группа «Би-2» выпустила 11-й альбом «Аллилуйя».

В него вошли 15 треков, включая ранее вышедшие песни «Пекло», «Депрессия», «Я никому не верю» и «Колыбельная» в память о близкой подруге Алене Мешковой.

Музыканты рассказали, что пластинка создавалась как дневник, в котором контекст, а затем и смысл текста менялись с каждым месяцем.

«И только сейчас страницы нашего дневника наконец сложились в единственно верном порядке. Поэтому мы предлагаем слушать наш новый альбом целиком — от первой до последней песни: даже ранее выпущенные нами песни в „Аллилуйе“ обретают совершенно новые значения», — подчеркнула группа.

Вместе с альбомом «Би-2» выпустили клип на заглавную песню «Аллилуйя».

Релиз десятого альбома «Би-2» «Горизонт событий» состоялся в 2017 году с помощью краудфандингового портала Planeta.ru. Пластинка имеет бонусную часть, включающую в себя три кавера, песню «Иначе», записанную с Джоном Грантом, а также композицию «Птица на подоконнике», написанную на стихотворение Ильи Кормильцева для трибьют-проекта «Иллюминатор».

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Джон ГрантИлья Кормильцев
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