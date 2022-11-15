«Би-2» выпустили альбом «Аллилуйя» и клип на заглавный трек

Релиз десятого альбома «Би-2» «Горизонт событий» состоялся в 2017 году с помощью краудфандингового портала Planeta.ru. Пластинка имеет бонусную часть, включающую в себя три кавера, песню «Иначе», записанную с Джоном Грантом, а также композицию «Птица на подоконнике», написанную на стихотворение Ильи Кормильцева для трибьют-проекта «Иллюминатор».