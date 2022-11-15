В 2021-м, когда певец анонсировал выход альбома, он заявил, что не подписан ни на один из лейблов. Сейчас в США у него есть контракт с Capitol, но неизвестно, сотрудничает ли он с какой‑либо звукозаписывающей компанией в родной Великобритании.