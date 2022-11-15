Певец, экс-фронтмен британской группы The Smiths Стивен Патрик Моррисси заявил, что срок выхода его четырнадцатого сольного альбома «Bonfire of Teenagers» изменился. Сообщение появилось на официальном сайте музыканта.
«Релиз „Bonfire of Teenagers“ больше не назначен на февраль 2023 года. Судьба записи целиком в руках лейбла Capitol Records, город Лос-Анджелес», — указано в заметке. Моррисси не раскрыл детали.
В 2021-м, когда певец анонсировал выход альбома, он заявил, что не подписан ни на один из лейблов. Сейчас в США у него есть контракт с Capitol, но неизвестно, сотрудничает ли он с какой‑либо звукозаписывающей компанией в родной Великобритании.
Предыдущие данные о февральском релизе «Bonfire of Teenagers» появились 1 ноября. Тогда сообщалось, что в записи примут участие Игги Поп, Чад Смит и Фли из Red Hot Chili Peppers, а также Майли Сайрус — они с Моррисси давно обмениваются комплиментами касаемо творчества и периодически проводят время в компании друг друга.
Часть песен с грядущего альбома уже была сыграна живьем. Это заглавный трек, «I Am Veronica», «Kerouac’s Crack» и «I Live in Oblivion».
Предыдущая пластинка Моррисси «I’m Not a Dog on a Chain» вышла в 2020-м. Предлагаем прочесть короткую рецензию на нее, написанную экс-редактором музыкального раздела «Афиши Daily» Николаем Овчинниковым.