Реклама
Новости
ООН: население Земли достигнет 8 млрд человек 15 ноября
Дарья Мельникова
Сегодня в 09:46

Сегодня, 15 ноября, численность населения планеты Земля достигнет 8 млрд человек. Об этом сообщает ООН.

Такой рост произошел благодаря увеличению продолжительности жизни, что связано с развитием здравоохранения, питания и личной гигиены.

Значительную часть этого роста обеспечили Азия и Африка. По мнению организации, они также обеспечат рост следующего миллиарда в 2037 году, в то время как вклад Европы будет отрицательным из‑за сокращения населения.

Кроме того, ООН считает, что Индия, внесшая наибольший вклад в 8 млрд (177 млн человек), превзойдет Китай как самая густонаселенная страна мира к 2023 году.

По прогнозам, население 61 страны или района сократится на 1 процент или более в период с 2022 по 2050 год из‑за сохраняющегося низкого уровня рождаемости и в некоторых случаях повышенного уровня эмиграции.

«Более половины прогнозируемого прироста населения планеты до 2050 года будет сосредоточено в восьми странах: Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Объединенной Республике Танзания. Ожидается, что на страны Африки к югу от Сахары придется более половины прироста, ожидаемого до 2050 года», — сказано на сайте организации.

В ООН полагают, что для достижения отметки в 9 млрд потребуется около 15 лет. По прогнозам, 920 млн будут жить в странах с доходами ниже среднего и низкими доходами, более 400 млн будут старше 65 лет, 150 млн — 15–29 лет, а численность детей в возрасте 14 лет и младше будет сокращаться и вносить негативный вклад.

О том, что население Земли вскоре увеличится до 8 млрд человек, в ООН спрогнозировали еще 11 июля. Отметка в 7 млрд была преодолена 31 октября 2011 года (семимиллиардный житель планеты родился в Калининграде в присутствии наблюдателей ООН), 6 млрд — 12 октября 1999-го, 5 млрд — 21 января 1987 года.

расскажите друзьям
теги
ООН
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»