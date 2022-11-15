ООН: население Земли достигнет 8 млрд человек 15 ноября

В ООН полагают, что для достижения отметки в 9 млрд потребуется около 15 лет. По прогнозам, 920 млн будут жить в странах с доходами ниже среднего и низкими доходами, более 400 млн будут старше 65 лет, 150 млн — 15–29 лет, а численность детей в возрасте 14 лет и младше будет сокращаться и вносить негативный вклад.