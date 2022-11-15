ООН: население Земли достигнет 8 млрд человек 15 ноября

Такой рост произошел благодаря увеличению продолжительности жизни, что связано с развитием здравоохранения, питания и личной гигиены.
Значительную часть этого роста обеспечили Азия и Африка. По мнению организации, они также обеспечат рост следующего миллиарда в 2037 году, в то время как вклад Европы будет отрицательным из‑за сокращения населения.
Кроме того, ООН считает, что Индия, внесшая наибольший вклад в 8 млрд (177 млн человек), превзойдет Китай как самая густонаселенная страна мира к 2023 году.
По прогнозам, население 61 страны или района сократится на 1 процент или более в период с 2022 по 2050 год из‑за сохраняющегося низкого уровня рождаемости и в некоторых случаях повышенного уровня эмиграции.
«Более половины прогнозируемого прироста населения планеты до 2050 года будет сосредоточено в восьми странах: Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Объединенной Республике Танзания. Ожидается, что на страны Африки к югу от Сахары придется более половины прироста, ожидаемого до 2050 года», — сказано на сайте организации.
В ООН полагают, что для достижения отметки в 9 млрд потребуется около 15 лет. По прогнозам, 920 млн будут жить в странах с доходами ниже среднего и низкими доходами, более 400 млн будут старше 65 лет, 150 млн — 15–29 лет, а численность детей в возрасте 14 лет и младше будет сокращаться и вносить негативный вклад.
О том, что население Земли вскоре увеличится до 8 млрд человек, в ООН спрогнозировали еще 11 июля. Отметка в 7 млрд была преодолена 31 октября 2011 года (семимиллиардный житель планеты родился в Калининграде в присутствии наблюдателей ООН), 6 млрд — 12 октября 1999-го, 5 млрд — 21 января 1987 года.