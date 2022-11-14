Google выплатит 392 млн долларов из‑за отслеживания местоположения пользователей без их разрешения

По словам генерального прокурора Коннектикута Уильяма Тонга, это крупнейшее мировое соглашение, касающееся конфиденциальности пользователей, с участием нескольких штатов в истории США. «Это урегулирование является исторической победой для потребителей в эпоху растущей зависимости от технологий. Данные о местоположении, которые собирает Google, являются одними из наиболее конфиденциальных и ценных из всех персональных данных, и существует очень причин, по которым потребитель может отказаться от отслеживания», — заключил он.