Google выплатит 392 млн долларов из‑за отслеживания местоположения пользователей без их разрешения

Компания Google согласилась урегулировать конфликт с властями 40 штатов по поводу отслеживания местонахождения пользователей, выплатив 391,5 млн долларов. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Расследование началось после публикации статьи Associated Press в 2018 года. В ней рассказывалось, как Google продолжал отслеживать геолокацию людей даже после того, как они отключали функцию.
По словам генерального прокурора Коннектикута Уильяма Тонга, это крупнейшее мировое соглашение, касающееся конфиденциальности пользователей, с участием нескольких штатов в истории США. «Это урегулирование является исторической победой для потребителей в эпоху растущей зависимости от технологий. Данные о местоположении, которые собирает Google, являются одними из наиболее конфиденциальных и ценных из всех персональных данных, и существует очень причин, по которым потребитель может отказаться от отслеживания», — заключил он.
Генеральная прокуратура штата заявила, что компания вводила пользователей в заблуждение относительно своей практики отслеживания местоположения по крайней мере с 2014 года, нарушая государственные законы о защите прав потребителей. По словам представителей власти, Google использует информацию о местоположении, чтобы обращать внимание потребителей на рекламу своих клиентов.
В следующем году в Коннектикуте примут закон, который будет обязывать компании требовать согласия на любое отслеживание местоположения. Это исключает практику самостоятельного отключения функции.