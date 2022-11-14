Роми из The xx записала песню «Strong» и сняла клип

Роми Мэдли Крофт из британской группы The xx выпустила песню «Strong» при участии Fred Again. Режиссером клипа выступила жена исполнительницы.
«Strong» — это второй сольный релиз Роми после ее дебютного сингла 2020 года «Lifetime». Получилась песня о том, как научиться справляться с горем.
«Во время написания текста я думала о своем двоюродном брате Луисе, у нас обоих умерли мамы, когда мы были совсем молоды. Я узнаю в нас обоих одну и ту же черту: он тоже пытается сдерживать эмоции и делает храброе лицо», — сказала Роми. Весь клип сестра и брат стоят в обнимку.
Еще в 2020 году Роми рассказала о работе над своим дебютным сольным альбомом. Название и дата выхода пока не объявлены. Последний альбом The xx «I See You» вышел в 2017 году.
10 сентября вокалист и бас-гитарист The xx Оливер Сим выпустил свой первый сольный альбом «Hideous Bastard».