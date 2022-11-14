Роми из The xx записала песню «Strong» и сняла клип

«Во время написания текста я думала о своем двоюродном брате Луисе, у нас обоих умерли мамы, когда мы были совсем молоды. Я узнаю в нас обоих одну и ту же черту: он тоже пытается сдерживать эмоции и делает храброе лицо», — сказала Роми. Весь клип сестра и брат стоят в обнимку.