Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплатах Россией репараций Украине

Генассамблея ООН поддержала резолюцию о выплатах репараций Украине со стороны Россиии. Об этом сообщил ТАСС.
Участники спецсессии Генассамблеи выступили за создание международного реестра ущерба, причиненного стране, и механизма возмещения убытков. За резолюцию проголосовали представители 94 стран.
14 участников заседания выступили против репараций. Против документа выступили Россия, Беларусь, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Сирия, Эритрея, Эфиопия, ЦАР, Мали, Никарагуа и Содружество Багамских островов.
По мнению постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, резолюция направлена на легализацию изъятия российских активов. Ее поддержали в числе прочих Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Эстония, Венгрия, Турция.
73 государства воздержались от голосования, среди них были Бразилия, Сербия, Саудовская Аравия, Индонезия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, ЮАР.