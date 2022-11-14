Copernicus: в Европе будет аномально теплая зима

В 2021-м эти стремления были закреплены в рамках еще одной конференции (такие форумы под эгидой ООН проводятся ежегодно), но ее итоги оказались удовлетворительными не для всех. В эти дни в египетском Шарм-эш-Шейхе проходит еще одна встреча — 27-я по счету. Финальное соглашение ее участников — присутствует и российская делегация — пока не подписано.