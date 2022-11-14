Copernicus: в Европе будет аномально теплая зима

По информации европейского аналитического центра Copernicus, финансируемого ЕС и отслеживающего изменения климата, в Европе этой зимой будет фиксироваться температура, значительно превышающая норму. Результаты исследований публикует Bloomberg.
Превышение, согласно прогнозам, будет зафиксировано в прибрежных районах Балтийского, Средиземного и Северного морей. Также прогнозируется, что с вероятностью 50–60% зима будет теплее обычной на большей части территории Великобритании, Центральной и Южной Европы. Точные показатели, однако, не приводятся.
Помимо этого, во Франции и Германии выпадет меньше осадков. Отмечается, что отсутствие дождей и снега может сказаться на работе речного транспорта, гидроэлектростанций, а также повлиять на горнолыжный сезон в Европе.
«Степень уверенности в более теплой погоде за последний месяц возросла. <…> Аномально высокие температуры могут снизить спрос на природный газ», — комментируют приведенные данные аналитики Bloomberg. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe на 13 ноября, европейские хранилища заполнены почти на 95,5%.
Отходя от темы Европейского союза, Copernicus сообщает, что с вероятностью 60–70% на большей части России, Китая, Японии, а также на центральных и южных территориях США температуры также будут значительно выше нормы. Исследовательский центр называет эту климатическую тенденцию долгосрочной.
Так, минувший октябрь в Европе, согласно информации аналитиков Copernicus, стал самым теплым за всю историю наблюдений. Температура держалась на отметке, почти на два градуса Цельсия превышающей показатели базисного периода 1991–2020 годов — такие тридцатилетние циклы используются для оценки изменений погоды.
В начале января в Copernicus сообщили, что последние семь лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. Исследователи тогда заявили, что признаки снижения уровня выбросов углекислого газа и метана — одних из главных причин глобального потепления — на данный момент незаметны.
Чтобы снизить воздействие газов и, следовательно, нагрев атмосферы, в рамках Парижского соглашения по климату в 2015 году страны мира (включая Россию) договорились о сдерживании роста температуры на планете «ниже 2 градусов по Цельсию» и стремлении к отметке в 1,5 градуса.
В 2021-м эти стремления были закреплены в рамках еще одной конференции (такие форумы под эгидой ООН проводятся ежегодно), но ее итоги оказались удовлетворительными не для всех. В эти дни в египетском Шарм-эш-Шейхе проходит еще одна встреча — 27-я по счету. Финальное соглашение ее участников — присутствует и российская делегация — пока не подписано.