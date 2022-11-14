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В «Москонцерт-холле» покажут новогодний спектакль «Умка» от «Союзмультфильма»
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:07

Киностудия «Союзмультфильм» представит новогодний спектакль «Умка» по мотивам одноименной анимационной картины. Его можно будет посмотреть с 10 по 25 декабря на сцене «Москонцерт-холла», сообщили создатели постановки.

Спектакль будет рассчитан на аудиторию старше шести лет. В центре его окажется непоседливый белый медвежонок, известный по любимому советскому мультфильму. Постановка расскажет о приключениях Умки среди арктических снегов.

По сюжету главный герой окажется на новогодней елке. Персонаж Умки будет воплощен с помощью куклы. В спектакле будут использованы новейшие сценические технологии.

Гостей постановки ждут, по словам авторов, «современная хореография и цирковые номера, живое вокальное исполнение и авторская музыка, необычные костюмы, декорации и видеопроекции». Билеты на шоу продаются эксклюзивно на «Афише».

Мультфильм «Умка» был создан в 1969 году по сценарию Юрия Яковлева. Над ним работали режиссеры-мультипликаторы Владимир Пекарь и Владимир Попов. У картины было два продолжения — «Умка ищет друга» 1970 года и «Умка на елке» 2019 года.

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