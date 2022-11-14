В «Москонцерт-холле» покажут новогодний спектакль «Умка» от «Союзмультфильма»

Мультфильм «Умка» был создан в 1969 году по сценарию Юрия Яковлева. Над ним работали режиссеры-мультипликаторы Владимир Пекарь и Владимир Попов. У картины было два продолжения — «Умка ищет друга» 1970 года и «Умка на елке» 2019 года.