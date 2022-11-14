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Россия закрыла въезд для Джима Кэрри
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:57

МИД России ввел персональные санкции против Джима Кэрри, запретив ему въезд в страну. Актер оказался в списке граждан Канады, против которых ввели санкции «на основе взаимности».

«В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Дж.Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады», — следует из заявления российского дипломатического ведомства.

В списке также можно найти журналиста, внука Степана Бандеры Стефан Бандеру, писательницу Маргарет Этвуд и актрису Кэтрин Винник. Российские дипломаты обвинили канадцев из санкционного списка в формировании «агрессивного антироссийского курса».

11 ноября Россия запретила «на основе взаимности» въезд 200 гражданам США, в том числе братьям и сестре американского президента Джо Байдена. Некоторые из них, по данным МИД, «вовлечены в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве».

В апреле Россия ввела персональные санкции против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и британских министров, в мае — против 154 членов палаты лордов парламента Великобритании, в июне — против 29 сотрудников британских СМИ, а также 20 представителей оборонного комплекса королевства.

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Джим КэрриДжозеф БайденСтепан БандераМаргарет ЭтвудБорис Джонсон
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