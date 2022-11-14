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Владимир Путин разрешил призывать в армию россиян с двойным гражданством
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:11

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий россиянам с двойным гражданством служить в российской армии по призыву. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте правовой информации.

Согласно ему, люди с гражданством другого государства или имеющие вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в зарубежной стране, смогут проходить военную службу в России в мирное время.

Указ допускает прохождение военной службы по призыву солдатами, матросами, сержантами и старшинами с иностранным гражданством или видом на жительство.

Ранее в российскую армию разрешали призывать мужчин, имеющих только гражданство России. Иностранные же граждане могли служить в ВС РФ по контракту.

Контракт, как указано в документе, не может быть заключен с людьми, имеющими обвинительные приговоры, непогашенную судимость или находящимися под следствием. Также в армию не допускают граждан, получивших административное наказание за употребление наркотических или психотропных веществ.

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Верховный суд
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Владимир Путин
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