Ученые выяснили, какие песни становятся популярными

Исследователи из австралийского Университета Кертина выяснили, какой должна быть песня, чтобы стать популярной. Пересказ исследования, опубликованного в Psychology of Music, приводит Naked Science.
Чтобы узнать рецепт популярности, ученые проанализировали 271 трек, появлявшийся в британском чарте с 1999 по 2014 год. Их интересовало, как быстро наш мозг обрабатывает текст композиции. Ученые считают, что этот фактор влияет на то, как мы воспримем информацию — «слишком занудно» или «просто зажигательно».
Специальная программа оценивала рифмы и простоту текста, а затем эти данные сравнивали с тем, сколько времени песня провела в чартах и какую позицию там занимала.
Оказалось, что чем проще воспринимается текст песни, тем более высокие позиции у нее в чартах. А вот продолжительность популярности с этим фактором оказалась не связана. Напротив, несложные песни так же быстро покидали чарты, как и забирались на их верхние строчки.
Исследователи предполагают, что слишком простые тексты быстро наскучивают слушателю, после чего композиция теряет популярность, уступая место следующему шлягеру. Еще одним ингредиентом хита ученые назвали как можно более созвучные рифмы.
В будущем авторы работы планируют выяснить, распространяется ли правило «чем проще, тем лучше» на песни вроде тех, что создали The Beatles. Их творчество тоже очень быстро стало популярным, но не сдает позиции и по сей день.