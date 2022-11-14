В Москве разгорелся скандал вокруг котов «Аптекарского огорода»

«В ближайшие дни мы, как и планировали, обратимся в специализированные городские службы, которые помогут нам отловить животных в Субтропической оранжерее и подготовить их к новому дому (лечение и стерилизация). И лишь после этого мы готовы раздать котов в добрые руки», — добавили там. Сообщения о том, что животным намерены причинить вред, там вновь назвали клеветой.