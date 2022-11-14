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В Москве разгорелся скандал вокруг котов «Аптекарского огорода»
Денис Ламехов
Сегодня в 20:28

Вокруг котов, которые несколько лет живут на территории Ботанического сада МГУ на проспекте Мира, разгорелся скандал. Рассказываем, что известно о конфликте основателя сети котокафе «Котики и люди» Владимира Кузина и администрации «Аптекарского огорода».

Завязка

11 ноября в инстаграм*-аккаунте сети котокафе появился пост, где со ссылкой на неназванный источник сообщалось, что директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб издал распоряжение, регулирующее нахождение кошек в оранжереях.

К посту приложено фото документа. В нем указано, что сотрудникам необходимо заделать все щели и разместить решетки в открывающихся фрамугах, чтобы кошки не могли проникнуть в оранжереи. Сотрудникам и посетителям запрещено кормить животных, а при их обнаружении «принимать меры по удалению».

В качестве причины для нововведений называется увеличение числа бездомных кошек, которые «могут служить переносчиками гельминтов и инфекционных заболеваний, вызывать аллергию у части сотрудников и посетителей оранжерей, разрывают почву вокруг растений, оставляют экскременты, что создает неблагоприятную среду для сотрудников, посетителей, наносит вред здоровью растений».

Также «Котики и люди» со ссылкой на неназванный источник сообщили, что кроме распоряжения существует «дополнительный секретный протокол», который касается травли животных. По данным собеседника компании, документ предписывает «разместить отраву для котов в количестве одна упаковка яда на 100 квадратных метров площади сада».

В сети появилась петиция, озаглавленная словами «Спасите кошек от убийства в Аптекарском огороде».

Конфликт

В опубликованном в тот же день сообщении «Аптекарского огорода» было указано, что он отдает кошек в добрые руки, ежедневно получает жалобы от посетителей, а в Субтропической оранжерее из‑за животных «установились максимально антисанитарные условия». Сведения о планах травить бездомных кошек Владимир Чуб назвал клеветой. При этом он подтвердил, что опубликованное фото распоряжения настоящее.

«Там есть только о недопущении, чтобы сотрудники не допускали [кошек в оранжерею]. Если сотрудник видит, что кошка проникла, принимать меры, чтобы кошка вышла обратно. Запретить подкорм посетителям или сотрудникам. Нигде в этом документе не указано, что их надо травить», — заявил он.

На следующий день, 12 ноября, в телеграм-канале «Аптекарского огорода» попросили подписчиков не приходить с переносками и заявили, что кошки в Ботаническом саду — это не домашние животные, они не даются в руки, их невозможно поймать без специальных устройств и опыта ловли диких животных.

«В ближайшие дни мы, как и планировали, обратимся в специализированные городские службы, которые помогут нам отловить животных в Субтропической оранжерее и подготовить их к новому дому (лечение и стерилизация). И лишь после этого мы готовы раздать котов в добрые руки», — добавили там. Сообщения о том, что животным намерены причинить вред, там вновь назвали клеветой.

Развитие

Основатель сети «Котики и люди» Владимир Кузин вышел в пикет вместе с основательницей проекта «Котоспас» Анной Фельдман, рассказал о конфликте с охраняющим сад ЧОПом и заявил: «Проведен юридический анализ приказа, он незаконен, написан запрос на проверку в прокуратуру».

Кузин добавил, что намерен предложить установку теплых домиков за счет зоозащитников, отловить кошек, стерилизовать и вакцинировать их, а затем выпустить обратно.

Затем в аккаунте «Котики и люди» появилось сообщение, что активисты выловили трех котов из Ботанического сада — на каждое животное было потрачено по 68 тыс. рублей. Коты находятся на передержке, их социализируют. В аккаунте была опубликована, как утверждается, переписка Владимира Чуба и Анны Фельдман, в которой обсуждалась стоимость отлова, стерилизации и возврата кошек.

Представители котокафе заявили, что возьмут все траты на себя. Спустя несколько минут появился еще один пост: «Предположительно, чтобы забрать 15 кошек из Аптекарского огорода и пристроить их домой, требуется 1 020 000. Это безумие. Нужно просто оставить кошек в саду. Они никому не вредят, их все любят».

Владимир Кузин также сообщил, что ему пригрозила судом Лариса Аксенова — основатель котокафе назвал ее супругой Владимира Чуба. Данные о том, что женщина с таким ФИО — жена Чуба, есть в открытом доступе.

Сегодня, 14 ноября, представители «Котиков и людей» рассказали: «Руководство парка не выходит на связь, но через охранников передало, что завтра мы можем прийти ловить кошек. Так что завтра мы приглашаем ловцов и будем ловить кошек. Надеюсь, они сдержат свое слово». Куратор оранжерей «Аптекарского огорода», в свою очередь, вновь назвал заявления о травле кошек ложью.

«Афиша Daily» отправила запросы пресс-службе Ботанического сада МГУ и сети котокафе «Котики и люди».

* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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